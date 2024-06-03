Мисс Болгария с украинскими корнями подмочила репутацию и потеряла корону Победительница конкурса «Мисс Болгария — 2023» лишилась титула и короны

Фото: Социальные сети

Елизавета Кравец

Девушка украинского происхождения Елизавета Кравец потеряла титул «Мисс Болгария», завоеванный в 2023 году. На своей официальной странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) организаторы конкурса сообщили, что пришли к такому решению из-за невыполнения участницей конкурса обязательств, а также ее участия в деятельности, противоречащей ценностям конкурса «Мисс Болгария».

Глава организации «Мисс Болгарии» с сожалением объявляет, что он решил лишить короны действующую победительницу мадемуазель Елизавету Кравец, — говорится в заявлении.

Организаторы не уточнили, за что Кравец лишили короны, однако, как подчеркивается в публикации, эти нарушения нанесли ущерб репутации, имиджу и престижу национального конкурса красоты. Теперь девушке запрещено использовать титул «Мисс Болгария» в своем общении, в том числе в социальных сетях и в финансовой корреспонденции. Титул «Мисс Болгария» будет носить первая вице-мисс Илиана Борисова.

По данным местных СМИ, Кравец родилась в Израиле, переехала в Болгарию в возрасте семи лет. Известно, что ее мать болгарка, а отец наполовину еврей, наполовину украинец.

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