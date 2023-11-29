Мишель признал отсутствие в ЕС солидарности по Украине Глава Евросовета Мишель признал, что в ЕС нет согласия по вступлению Украины

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Шарль Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter признал, что среди лидеров ЕС пока нет согласия по началу переговоров с Украиной о членстве в ЕС, а также о выделении Киеву €50 млрд. По тому и другому вопросу неоднократно отрицательно высказывалась Венгрия, пояснил он.

Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто, — подчеркнул он.

Кроме того, Мишель допустил, что Евросоюз не успеет к марту 2024 года передать Украине обещанный миллион боеприпасов. По его словам, для этого организации понадобится несколько дополнительных месяцев.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украина вступит в Европейский союз в обозримом будущем. По ее словам, предоставление Киеву членства в содружестве соответствует геополитическим интересам Германии.

До этого глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель поделился, что Евросоюз уже передал Украине военной помощи на €27 млрд. Теперь, по его словам, страны объединения должны сделать «еще больше».

Как считает вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, вступление Киева в Евросоюз уже является реальностью, а вот о вступлении в НАТО этого сказать еще нельзя. При этом она подчеркнула, что в Североатлантическом альянсе уже думают над тем, какой вклад Киев может внести в коллективную безопасность военного блока.