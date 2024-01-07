Мишель не уйдет с поста главы Евросовета до выборов в парламент ЕС ТАСС: Мишель не уйдет в отставку до выборов в Европарламент

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шарль Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель уверен, что его решение выдвинуть свою кандидатуру на выборы в парламент Европейского союза до истечения его действующих полномочий не ослабит Евросоюз, рассказал Politico источник, приближенный к политику. Ранее издание писало о том, что участие Мишеля в выборах нанесет вред Евросоюзу и подорвет его стабильность, а также «отдаст ЕС в руки Орбана».

Мишель возвращается к прямому контакту и диалогу с избирателями. Участие в выборах только усилит его демократическую легитимность. <...> Нет никаких законов, запрещающих совмещать исполнение обязанностей главы Европейского совета и готовиться к участию в выборах. Президент Мишель продолжит выполнять свои функции до выборов и покинет пост только в случае избрания, — сообщил собеседник газеты.

Источник отметил, что политик может законно совмещать руководство ЕС и ведение избирательной кампании, он не уйдет с должности до выборов, которые состоятся 6–9 июня 2024 года, а покинет пост только после своего избрания. Собеседник уточнил, что в случае избрания Мишеля его обязанности и полномочия просто перейдут к преемнику с июня текущего года, то есть на пять месяцев раньше срока.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, которые могли бы поддерживать мир и предотвращать конфликты. Политик назвал приоритетом для партии «Вперед, Италия», главой которой он является, более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны.