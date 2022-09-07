Видеозапись, на которой президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад замглавы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», свидетельствует о том, что войска России находятся в полной боеготовности, пишет Ханна Левен для британской газеты Mirror. Путин и Шойгу наблюдали за учениями на полигоне Сергеевский в Приморье.
Российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине, — пишет автор материала.
Ранее стало известно, что вооруженные силы России до конца 2022 года получат новейший пистолет-пулемет (ПП) ППК-20 калибра 9 мм, разработанный АО «Концерн Калашников». Кроме того, на вооружение российской армии поступит новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая заменит винтовку Драгунова (СВД).