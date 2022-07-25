Mirror указала на слабость британской армии в противостоянии с Россией

Фото: British Army

Армия Великобритании слишком слаба и мала, чтобы выдержать военное противостояние с Россией, в ближайшее время британские ВС в очередной раз сократят и их численность достигнет минимального размера за последние 200 лет, заявил западный журналист Шон Реймен в своей статье для Mirror. По его словам, которые приводит «ПолитРоссия», важнейшим боевым формированиям британской армии не хватает тысяч человек личного состава.

Британская пехотная гвардия состоит из пяти отдельных батальонов и должна насчитывать 2890 военнослужащих, но в ней числится лишь 2560 человек. В пяти батальонах Королевского полка Шотландии должно быть 2050 солдат, но в настоящее время его численность составляет 1620 человек. Только два из десяти танковых полков Королевского бронетанкового корпуса находятся в полной боевой готовности, — отчитался Реймен.

Он напомнил, что на данный момент в ВС Великобритании служат 77 190 солдат, это на 3 тысячи меньше, чем необходимо, заявил журналист. При этом, добавил Реймен, Лондон планирует к 2025 году уменьшить количество человек до 73 тысяч человек. Британские политики аргументируют такое решение тем, что в современных войнах численность войск не играет особой роли. Вместе с этим, напомнил журналист, Лондон постоянно говорит о военной угрозе со стороны России. Такая риторика Даунинг-стрит, по словам Реймена, уже стала поводом для шуток среди британцев.

Ранее стало известно, что стратегические разведывательные самолёты RC-135 Королевских ВВС Великобритании значительно увеличили количество полётов близ границ России. По имеющимся данным, с декабря 2021 года число вылетов выросло в три раза.