Mirror: кризис вынудил предложить британцам питаться сверчками вместо мяса

Фото: shutterstock

Британские супермаркеты изучают возможность продажи съедобных насекомых на фоне финансового кризиса, который привел к росту расходов домохозяйств и увеличению стоимости жизни граждан в целом, сообщает EADaily со ссылками на публикации The Mirror и Daily Mail. Продавать дешевых сверчков магазинам гораздо выгоднее, чем говядину, поскольку в кризис у британцев не хватает денег на дорогую еду, пишут издания.

Сверчки содержат до 70% белка, что в три раза превышает количество белка, содержащегося в говядине. В них также больше железа, чем в шпинате, больше кальция, чем в молоке, и этот список можно продолжать. Это невероятный суперфуд, — заявил основатель супермаркета Aldi Аарон Томас.

Издание отмечает, что некоторые насекомые, например сверчки, являются доступным и дешевым источником белка. В качестве поставщика популярный супермаркет Aldi рассматривает фирму с говорящим названием Yum Bug («Вкусножук»), которая производит блюда на основе насекомых. Основатели компании Аарон Томас и Лео Тейлор выступят на телепередаче, в рамках которой они попытаются убедить менеджмент Aldi выбрать именно их продукцию в рамках программы по продвижению британских производителей. В случае победы их товары будут представлены на полках тысячи магазинов.

Заявку на участие в программе подали несколько сотен стартапов, «Вкусножук» смог пройти первоначальный отбор наряду с другими проектами. Они представят свою продукцию топ-менеджеру Aldi UK Джули Эшфилд, отвечающей за закупки. Она будет оценивать продукт по ряду критериев, включая стоимость, упаковку, спрос, а также возможность наращивания производства. В финал выйдут лишь два проекта, после чего им предоставят четыре недели на то, чтобы устранить выявленные недостатки. Далее сеть решит, какой продукт она будет закупать.

Между тем данная публикация вызвала бурю возмущения у читателей Daily Mail. Британцы начали массово оставлять разгневанные комментарии, обвиняя власти Великобритании в том, что они плохо заботятся о своих гражданах.

Вот что думает о вас британское правительство. Вы будете с этим мириться? Они съедят всю хорошую еду, в то время как вы будете питаться как животные... Я такими вещами заниматься не буду, — написал один из разгневанных комментаторов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее назвал циничными британские проекты по выращиванию насекомых с целью накормить жителей Африканского континента. В ходе заседания Совета Безопасности ООН он отметил, что на подобные меры Великобритания решила пойти из-за дороговизны удобрений, однако выращивание съедобных насекомых вряд ли сможет решить столь глобальную проблему,