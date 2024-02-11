«Мировой феномен»: во Франции интервью Путина назвали пощечиной НАТО Политик Филиппо: интервью Путина Карлсону стало пощечиной для стран НАТО

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало серьезной пощечиной для стран НАТО, заявил в Twitter (Х) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его мнению, беседа «укладывает на бок» все спекуляции западных СМИ.

Интервью Путина Такеру Карлсону — это мировой феномен. Оно продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО! Они все получили серьезную пощечину, — сказал Филиппо.

Политик добавил, что интервью многим открыло глаза. По его словам, люди начали осознавать ложь об украинском конфликте, которую несколько лет транслировали западные СМИ.

До этого французский политик сказал, что интервью российского лидера вызвало панику у сторонников НАТО. По его словам, теперь они готовы к тотальной войне.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом назвал смехотворным интервью Владимира Путина. По мнению Шольца, российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной. Канцлер выразил мнение, что Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов. Он призвал продолжить поддержку Украины.

Раскритиковали беседу и в Еврокомиссии, где не увидели в словах российского президента ничего нового. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что интервью представляет собой очередной набор лживых заявлений и манипуляций.