https://static.news.ru/photo/61dc9ab0-1e7b-11ea-9db9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rikujojieitai Boueisho/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В Тбилиси сторонники партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в субботу, 14 декабря, принимают участие в демонстрации по случаю представительства страны в Комитете министров Совета Европы.

Я вас поздравляю! Грузия стала председателем Совета Европы. Это является закономерным и чётким проявлением нашего стремления в Европу для полноценного членства в европейской семье, — говорит мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Оппозиционные силы, в свою очередь, утверждают, что людей силой выводят на улицы и заставляют госслужащих, учителей, воспитателей участвовать в демонстрации.

Как ранее писал NEWS.ru, крупнейшая оппозиционная консервативная партия Литвы «Союз Отечества — Христианские демократы» призывает Грузию соблюдать права несогласных с властью в стране. Балтийские политики сделали заявление во время заседания совета политической организации.