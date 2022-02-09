Миротворчество на троих

Давно замечено, что в рамках НАТО и ЕС постоянно формируются узкие группки и альянсы ради более динамичного решения определенных задач, которые были бы заболтаны и замусолены блоковой бюрократией. Вот и теперь так называемый «Веймарский треугольник» в лице лидеров Германии, Франции и Польши поспешил собраться в Берлине, чтобы обсудить итоги челночной дипломатии коллеги Эммануэля Макрона, который после экскурсии по Красной площади сразу переместился на Банковую улицу в Киеве.

Как водится, все три президента — Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Анджей Дуда — решительно и солидарно высказались против всего плохого и за всё хорошее. В смысле, за дипломатическое разрешение украинского кризиса и за отказ от применения военной силы в регионе. Естественно, была подтверждена коллективная приверженность духу и букве Минских соглашений.

А чтобы новую тройку не заподозрили в антинатовском сепаратизме и желании играть самостоятельную роль, Олаф Шольц успел слетать в Вашингтон, где не только принес присягу заокеанскому властелину, но и подтвердил вместе с Джо Байденом намерение заморозить «Северный поток-2» в случае российской агрессии против Незалежной. Правда, ряд аналитиков расценили такую «страшную угрозу», скорее, как приглашение к применению силы и провоцированию нового кризиса в Старом Свете, который позволил бы демократической администрации США решить свои все более серьезные проблемы. Но это уже, как говорится, детали. Тем более, что и Макрон вовремя позвонил за океан и подробно изложил собственный план действий.

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Итак, все лидеры, включая Байдена, выказали себя приверженцами Минских договоренностей. А Макрон поспешил от лица Владимира Зеленского заверить, что и Киев готов к их выполнению. Беда только в том, что документ этот весьма расплывчат, а в Киеве не скрывают, что хотели бы начать с пункта № 9: взять под свой полный контроль границу Донбасса с Россией и провести в регионе самую настоящую зачистку. А о предоставлении региону особого статуса и создания там собственных милицейских сил никто и слышать на берегах Днепра не хочет. А потому большой вопрос, приверженцами какой трактовки Минских соглашений являются лидеры коллективного Запада. Но до такой неудобной во многих смыслах конкретики никто не опускается.

Тем более, что для всех членов «тройки» важен сам процесс. Поляки под сурдинку украинского кризиса отодвинули на второй план свои явные противоречия с руководством Европейского союза, крайне недовольного некоторыми шагами Варшавы. Особенно, в плане судебной реформы. Но не карать же сейчас Польшу, которая готовится вот-вот принять миллионы украинских беженцев. И не лишать же её в такой обстановке традиционных субсидий.

Цели Макрона абсолютно прозрачны. Недаром в узком кругу даже Байден шутливо сравнивает его с де Голлем. Правда, мундир генерала Макрону явно не по размеру, но набирающая обороты президентская кампания во Франции требует от него каких-то неординарных демаршей, хотя бы во внешней политике. Пока же его рейтинг чуть выше 20%. И в лучшем случае ему гарантирован выход во второй тур. Поневоле займешься челночной дипломатией.

Ну а Олафу Шольцу необходимо самоутверждаться в рамках неустойчивого коалиционного правительства Германии. Тем более, что его постоянно будут сравнивать с Ангелой Меркель, державшей в своих опытных руках вожжи европейской внешней политики. А значит, надо, не теряя времени, включаться в большую европейскую игру.

На позитив настраивает только ощущение, что даже переговоры о переговорах куда предпочтительнее рецидивов холодной войны и построения разделительных стен в Европе. Есть надежда, что в спорах действительно родится некая истина.