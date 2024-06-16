«Мирный саммит» в Швейцарии: итоги, какие страны не подписали коммюнике

Фото: EPA/ТАСС

Владимир Зеленский

Полный текст проекта итоговой декларации по результатам саммита по Украине, проходящего в швейцарском Бюргенштоке, опубликовало агентство Reuters. Какие положения вошли в итоговое коммюнике, кто отказался от его подписания?

Какие пункты включили в коммюнике саммита по Украине

По итогам саммита в Швейцарии делегациям стран был представлен проект коммюнике для согласования. В документе отмечается, что конфликт на Украине продолжает приносить масштабные страдания, разрушения и создает кризисы с глобальными последствиями для всего мира. В тексте подчеркивается, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами.

В перечень требований вошел пункт об освобождении военнопленных путем обмена «всех на всех» и положение о том, что на Украину должны быть возвращены все якобы незаконно задержанные гражданские лица, а также якобы незаконно перемещенные украинские дети. Вдобавок указано требование, что Запорожская АЭС должна работать под контролем Украины и МАГАТЭ, а использование ядерного оружия недопустимо.

Фото: МО РФ

Также в документе говорится о необходимости обеспечить Украине доступ к морским портам в Черном и Азовском морях, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

«Доступ к морским портам в Черном и Азовском морях имеет решающее значение, поскольку глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продовольственных товаров. В связи с этим нападение на торговые суда в портах и на пути следования неприемлемо. Продовольственная безопасность ни в коем случае не должна становиться оружием — украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и беспрепятственно поставляться в заинтересованные третьи страны», — указано в коммюнике.

В заключении документа также отмечено, что все страны должны подтвердить приверженность территориальной целостности и суверенитету всех государств в пределах международно признанных границ.

Какие страны отказались от подписания коммюнике

Итоговый документ саммита в Швейцарии, посвященный украинскому вопросу, поддержали 80 стран из 91, участвовавшей в конференции. В частности, это Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.

Фото: AP/ТАСС Урсула фон дер Ляйен

Известно, что коммюнике не подписали Армения, Бразилия, Словакия, Саудовская Аравия, Таиланд, Мексика, Индия и ЮАР. Также из списка поддержавших документ следует, что представители ООН и Папы Римского итоговое соглашение саммита по Украине в Швейцарии не одобрили.

«Конференция тем не менее подчеркнула как широкую поддержку, которой Украина по-прежнему пользуется у своих союзников, так и трудности для любого долгосрочного прекращения огня», — пишет агентство Reuters.

Двухдневный саммит стартовал 15 июня в Бюргенштоке по инициативе Украины. Россию на мероприятие не пригласили. При этом в первый день конференции участники встречи отметили, что без Москвы мирный процесс «немыслим».

В частности, и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, выступая на полях саммита, сказал, что РФ должна была принимать участие в конференции по Украине. Он также отметил, что подобного мнения придерживаются многие участники мероприятия.

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