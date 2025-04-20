«Мир разделили на три части»: в Британии объявили конец эпохи глобализации Член палаты лордов Скидельски заявил, что эпоха глобализма подошла к концу

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Сегодня в мире формируется новое экономическое мышление, в котором нет места глобализму, такое мнение на YouTube высказал член британской палаты лордов Роберт Скидельски. По его словам, к этому привели санкционная политика, а также введение пошлин на импорт товаров в Соединенные Штаты.

Все началось с санкций, они ускорили развал глобализации. Они разделили мир на три части: те, кто вводит санкции, те, против кого ввели санкции, и страны между ними, — сказал Скидельски.

Он добавил, что происходящее в мире сильно напоминает эпоху холодной войны. Скидельски констатировал, что история повторяется. Уже сегодня появляются новые глобальные рынки на основе актуальных политических союзов.

Санкции и пошлины пока не стали полным развалом глобализма, но стали частью отрицания единства мировой экономики, целостность которой надо поддерживать, — заключил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что Китай и Евросоюз должны объединиться в противостоянии одностороннему запугиванию со стороны США. Он считает, что это позволит странам отстоять не только свои интересы, но и международные правила. Си Цзиньпин подчеркнул, что в торговых войнах не может быть победителей.