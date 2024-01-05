«Мир не украиноцентричен»: в Киеве дали совет Зеленскому Депутат Рады Кучеренко: Зеленскому нужно разобраться с Польшей

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы, поскольку Киев не может «воевать на несколько фронтов», а мир «не украиноцентричен», заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Политик призвал главу государства «взять эту ситуацию под свой личный контроль и сделать все возможное в рамках своих полномочий для определения четкой, прагматичной и комплексной позиции Украины и украинцев».

Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы, — пояснил свою точку зрения Кучеренко.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что граждане Украины должны избавиться от администрации президента Владимира Зеленского, так как только в этом случае они смогут договориться с Россией о прекращении боевых действий. Действующие власти не в состоянии управлять народом, поэтому пора прекратить к ним прислушиваться и сделать выбор в пользу создания «коалиции мира», заключил Соскин.

Издание Asia Times ранее отмечало, что ударами по Белгороду Зеленский ухудшил ситуацию для Украины. В статье говорится, что атака по российскому городу может оставить Киев без поддержки Запада.