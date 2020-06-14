Минздрав Великобритании заявил о снижении смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a0fd2814-ae5d-11ea-8052-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

За прошедшие сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончались менее 50 человек. Такие показатели зарегистрированы в стране впервые с 22 марта. Об этом сообщает Минздрав Великобритании.

Всего в стране коронавирус диагностирован у 295 889 человек. Скончались за всё время пандемии 41 698 человек. За сутки в стране от инфекции умерли 36 пациентов. Всего было выявлено 1514 новых случаев заражения.

Карантин в Британии был введён 23 марта. Тогда от коронавируса скончались 35 человек. После этого каждый день число погибших не опускалось ниже 50 человек.

Эпидемиолог Имперского колледжа Нил Фергюсон считает, что число случаев заражения могло бы быть в два раза меньше, если бы власти Великобритании ввели карантин на неделю раньше. Медик подчеркнул, что кабинет министров принял верные решения по борьбе с коронавирусом на основе имеющейся тогда информации о смертности.

NEWS.ru писал, что в Великобритании может быть вторая волна коронавируса. По прогнозам учёных из лондонского Института гигиены и тропических заболеваний, она будет в 2,5 раза сильней, чем первая.