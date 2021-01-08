Минздрав: в Британии в сутки вакцинируют более 200 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/d183e6d0-5344-11eb-a21c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jon Super/Xinhua/Global Look Press

На территории Великобритании более 200 тысяч человек в день получают прививку от коронавирусной инфекции, сообщает британский Минздрав.

По словам главы ведомства Мэтта Хэнкока, в ближайшее время темпы вакцинации в стране должны вырасти до 2 млн человек в неделю (около 286 тыс. человек в сутки).

Мы идём по графику. В настоящий момент ограничивающим фактором является доступность вакцин, однако ситуация в этой сфере улучшается. Рад объявить о том, что в настоящий момент мы прививаем больше 200 тыс. человек каждый день, — цитирует британского министра ТАСС.

Он добавил, что на сегодняшний день первую прививку сделали уже более 1,5 млн британцев, выбравших одну из нескольких доступных в стране вакцин.

Со следующей недели те, кто работают учителями, продавцами, в медицинской сфере, и представители других важных профессий, связанных с частыми контактами с незнакомцами, смогут бесплатно сдавать тесты на COVID-19 дважды в неделю вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов.

Массовая вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. Ранее NEWS.ru писал, что королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп прошли вакцинацию от COVID-19. Какой именно вакциной они были привиты, не указывается. В настоящее время в Великобритании используются два препарата: Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.