Минздрав Украины призвал отказаться от плановых госпитализаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав Украины разослал местным властям документ, в котором рекомендует лечебным учреждениям временно отказаться от проведения плановых госпитализаций, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». В ведомстве пояснили, что данная мера связана с возможными аварийными отключениями электроэнергии, а также с перебоями с тепло- и водоснабжением больниц.

В горадминистрации Киева заявили, что рекомендация министерства уже направлена в медучреждения. При этом в департаменте здравоохранения украинской столицы подчеркнули, что решение о плановой или внеплановой госпитализации принимается врачом и оно зависит от состояния здоровья пациента.

Канал добавляет, что Минздрав Украины в своем документе также напоминает больницам о возможности использования резервных источников электроснабжения, тепла, воды, а также независимых источников запасов медпрепаратов.

Ранее сообщалось, что в администрации Киева рассказали о подготовке к сценарию с полным отключением электроэнергии в городе. Там пояснили, что с наступлением холодов потребление электроэнергии значительно увеличится, из-за чего система подачи электричества может не справиться с нагрузкой. Один из депутатов горсовета назвал ситуацию с электроснабжением украинской столицы сложной. Он порекомендовал жителям уехать из Киева на зиму.