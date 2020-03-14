https://static.news.ru/photo/6fa6ad48-65e8-11ea-8a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса. По его словам, для детей он безопасен, однако от него «умрут все пенсионеры».

Чиновник сделал такое заявление в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, видеозапись которого опубликована на YouTube. Он представил законопроект о первоочередных решениях, связанных с профилактикой и ликвидацией заболевания.

Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры, — подчеркнул он.

Позже на сайте Минздрава появилось объяснение, что речь шла о высоком риске заражений и летальных исходов среди людей пожилого возраста. Глава ведомства сослался на мировую тенденцию и научные исследования.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.