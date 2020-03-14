Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса. По его словам, для детей он безопасен, однако от него «умрут все пенсионеры».
Чиновник сделал такое заявление в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, видеозапись которого
Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры, — подчеркнул он.
Позже на сайте Минздрава
Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.
Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
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