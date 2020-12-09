Минздрав Турции заявил о начале испытаний российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/093ca3b2-3a47-11eb-91aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция начинает токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса нового типа. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Для нас важно, чтобы произведённая в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP (Надлежащей лабораторной практике — прим. NEWS.ru). Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведённой в России вакцины не возникнет, — цитирует ТАСС турецкого министра.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли сообщения об отказе Турции покупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В фонде указали, что переговоры продолжаются, а сообщения об отказе от вакцины являются фейком, распространяемым иностранными СМИ.

Как писал NEWS.ru, РФПИ совместно с центром имени Гамалеи заявил о готовности открыть производство вакцины «Спутник V» на Украине. Выпуск готовой формы на территории этой страны был налажен фармацевтической компанией АО «Биолек».