https://static.news.ru/photo/978860ca-691e-11ea-b92b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Grassegger/imageBROKER.com/Global Look Press

Министерство здравоохранения Литвы вынесло новое распоряжение. Ведомство ограничило в аптеках продажу лекарств и дезинфицирующих средств.

На время карантина было принято решение отпускать в одни руки не более одной упаковки безрецептурных лекарств. Срок таких ограничений продлиться две недели.

На данный момент в мире зафиксировано более 204 тыс. заражённых коронавирусом. От заболевания скончались 8,1 тыс. человек. Более 82 тыс. удалось выздороветь.

NEWS.ru информировал ранее, что российские поезда не будут останавливаться в Литве по пути в Калининград. В частности, не будет осуществляться посадка и высадка пассажиров в Вильнюсе, Кибартае и Кяне.