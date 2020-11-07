Минздрав Италии обновил антирекорд прироста случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/339c9214-211c-11eb-9f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Lingria/Xinhua/Global Look Press

Медики Италии зафиксировали 7 ноября рекордные 39 811 случаев заражения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в стране за последние сутки, передаёт Минздрав республики.

Днём ранее ведомство также уведомило о максимальном за всё время пандемии числе пациентов с подтверждённым COVID-19 — 37 809. Всего в стране заболели 902 490 граждан.

От COVID-19 за последний день погибли 425 пациентов, исцелились 5966, говорится на сайте министерства. В целом скончались 41 063 человека. В этот же день рекордное число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) зафиксировали власти Сербии. По данным Минздрава республики, за минувшие 24 часа заболели 2677 граждан, скончались 880.

За всё время пандемии в стране недуг подтвердили у 60 635 человек. По информации министерства, за прошлый день от осложнений на фоне COVID-19 погибли 9 пациентов. Уровень летальности составил 1,45%. Тесты на COVID-19 за прошедшие 24 часа сдали 11 192 жителя Сербии.

Ранее NEWS.ru писал, что 28 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала введение нового «ограниченного карантина» из-за пандемии COVID-19.

Все встречи вне дома в Германии с 2 ноября разрешены только между членами не более двух домохозяйств и не более чем в составе 10 человек. При этом число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жёстко, чем при первом локдауне. Также в стране временно закрываются театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит. Эти меры продлятся по меньшей мере до конца месяца.