Минздрав Испании оценил опасность циркулирующего варианта оспы обезьян Минздрав Испании: циркулирующий вариант оспы обезьян является самым легким из известных

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Министерство здравоохранения Испании заявило, что циркулирующий в настоящее время в стране вариант вируса оспы обезьян является наиболее лёгким из известных. Данные получены после стопроцентного секвенирования вируса. В настоящее время в стране выявлены 20 подтверждённых случаев заболевания.

Согласно информации Минздрава, которая приводится в пресс-релизе ведомства, Институт здоровья Карлоса III добился стопроцентного секвенирования вируса, «что позволяет подтвердить, что вариант этих случаев соответствует западноафриканскому самому лёгкому из известных».

Впервые в Европе было достигнуто полное секвенирование этого вируса в образцах, взятых у 23 пациентов, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время в стране выявлено 59 случаев ортопоксвируса, из них 20 подтверждены как оспа обезьян. Остальные пациенты ожидают результатов дополнительных анализов.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила. что в связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира проводить вакцинацию от этой инфекции в России необходимости нет.