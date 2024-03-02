Минздрав Германии призвал готовить больницы к войне Глава Минздрава ФРГ призвал готовить систему здравоохранения к возможной войне

Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Систему здравоохранения Германии нужно готовить к возможной войне, заявил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах в интервью изданию Neue Osnabruecker Zeitung. По его словам, этот вопрос стал особенно важен после начала конфликта России и Украины.

Германия может стать центром по оказанию помощи раненым и пострадавшим из других стран в силу союзнических обязательств. <...> В случае кризиса каждый врач, каждая больница и каждое ведомство здравоохранения должны знать, что делать. Нам нужна четкая ответственность — например, за распределение большого количества раненых по больницам Германии, — сказал Лаутербах.

Министр здравоохранения ФРГ указал, что страна уже приняла на лечение больше раненых с Украины, чем любое другое государство в Европе. По его словам, их количество составляет почти тысячу человек.

Глава Минздрава отметил, что нужно быть готовыми «к катастрофе или даже к военному союзу, как бы маловероятно это ни было». Необходимо не только лучше готовиться к будущим пандемиям, но и к «возможным вооруженным конфликтам», подчеркнул чиновник.

Лаутербах объяснил, что к лету появится законопроект, призванный устранить пробел в действующих нормах. Профильное ведомство уже обменялось идеями со специалистами из ВС Германии и работает над поправками вместе с Минобороны и МВД ФРГ, добавил он.

В середине января немецкое издание Bild сообщало, что Минобороны Германии разработало сценарий возможной войны между Россией и НАТО. Предполагалось, что она может начаться летом 2025 года, но оказалось, что это воображаемый сюжет развития событий — в рамках учений.