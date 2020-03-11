Коронавирусная инфекция продолжит распространяться по Германии, несмотря на все ограничения, вводимые властями страны.
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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что эпидемия COVID-2019 может охватить до 70% населения страны. Она допустила отмену массовых мероприятий, но высказалась против полного закрытия границ, посчитав такую меру нецелесообразной в текущих условиях, писал NEWS.ru.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в ФРГ к 11 марта превысило 1600 человек. Трое заболевших скончались.
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