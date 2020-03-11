https://static.news.ru/photo/7f7a285e-6399-11ea-bad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Коронавирусная инфекция продолжит распространяться по Германии, несмотря на все ограничения, вводимые властями страны.

Как передаёт РИА Новости, такое мнение озвучил представитель Министерства здравоохранения ФРГ. Согласно позиции ведомства, принимаемые меры могут лишь замедлить распространение коронавируса.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что эпидемия COVID-2019 может охватить до 70% населения страны. Она допустила отмену массовых мероприятий, но высказалась против полного закрытия границ, посчитав такую меру нецелесообразной в текущих условиях, писал NEWS.ru.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в ФРГ к 11 марта превысило 1600 человек. Трое заболевших скончались.