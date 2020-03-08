Французский Минздрав запретил проводить в стране массовые мероприятия в связи с быстрым распространением коронавируса, вспышка которого началась в Китае.
В ведомстве уточнили, что мероприятия считаются массовыми, когда число участников или приглашённых гостей превышает одну тысячу человек, передаёт
Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От болезни умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось 60 тысячам.
Ранее NEWS.ru писал о том, что дипмиссия Франции в Москве рекомендует своим гражданам отложить поездки в Россию. Это связано с мерами по борьбе с коронавирусом, к которым прибегают в столице.
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