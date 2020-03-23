https://static.news.ru/photo/0ba11b54-6cc7-11ea-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чехии нашли эффективное лекарство против COVID-19. Как заявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, оно потенциально помогает сократить время лечения и ускоряет выздоровление, изгоняя вирус из организма.

Согласно имеющейся научной информации, препарат Plaquenil является потенциально действенным при лечении заболевания COVID-19, поэтому необходимо предотвратить его недоступность, — сказал Войтех.

Препарат Plaquenil выпускает как противомалярийное лекарственное средство французская фирма Sanofi Aventis. По словам министра, это лекарство не будут продавать в аптеках без рецепта. Исключение составят специалисты в сфере аллергологии, клинической иммунологии, дерматовенерологии и ревматологии. Кроме того, данный препарат нельзя будет выписывать более чем на два месяца, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, вирусолог, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун сообщил о том, что для окончательной победы над коронавирусом нового типа Европе может понадобиться два года. Он добавил, что пандемия продолжится, пока не будет глобальных усилий по её сдерживанию.