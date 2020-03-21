https://static.news.ru/photo/a7c1d668-6c72-11ea-bb23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Rihova/Global Look Press

Границы государств — членов Евросоюза могут остаться закрытыми в течение двух лет в связи с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Прымула.

Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе могут растянуться на предстоящие один-два года, — отметил замминистра в эфире пражского канала Prima.

По его словам, потребуются месяцы для улучшения обстановки в европейских странах. Он считает, что принятые властями меры должны дать положительный результат. Республика может помочь только 15 тысячам инфицированных, поэтому важно не допустить в страну туристов из Италии, Франции и Германии.

NEWS.ru передавал ранее, что власти Чехии приняли решение полностью закрыть границы из-за коронавируса. Исключение сделано для людей, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в стране.