https://static.news.ru/photo/3f621026-6540-11ea-8cad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder vi/Global Look Press

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер назвал сроки, за которые граждане должны увидеть эффект от ограничительных мер, принятых из-за распространения коронавируса.

По его словам, первые изменения проявятся через 6–8 дней, передаёт РИА Новости. При этом первый пакет решений был принят на долгосрочную перспективу.

Было бы иллюзорно ожидать, что мы в течение двух, трех, четырех дней увидим эффект. <...> Я исхожу самое раннее из 6–8 дней, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что власти страны приняли решение прекратить авиасообщение с Францией, Испанией и Швейцарией. Кроме того, на границе со Швейцарией и Лихтенштейном будут проводить дополнительные проверки.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около 5 тысяч, вылечились почти 70 тысяч. В России официально зарегистрировано 33 случая заражения.