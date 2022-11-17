Минюст Украины потребовал конфисковать активы Януковича

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство юстиции Украины обратилось в суд с повторным требованием конфисковать активы бывшего президента страны Виктора Януковича, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава департамента санкционной политики ведомства Инна Богатых. По ее мнению, именно действия Януковича положили начало военному конфликту на территории Украины, а потому он заслуживает наказания.

Иск подан к Януковичу В. Ф., экс-президенту Украины, действия и решения которого привели к войне в Украине и положили начало агрессии РФ. И да, до сих пор есть значительные активы, которыми прямо или косвенно владеет указанное лицо и которые еще не конфискованы, — написала Богатых.

О том, какие конкретно активы предлагается конфисковать, представитель Минюста не рассказала.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении дополнительных санкций против Януковича, которые позволяют Киеву заблокировать активы экс-главы государства сроком на 10 лет. Под действие рестрикций также попали российский бизнесмен Олег Дерипаска и его украинский коллега Сергей Курченко.

14 ноября участники спецсессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию о выплате причиненного ущерба Россией Украине. За резолюцию по созданию международного реестра ущерба проголосовали 94 страны, против высказались 14, воздержались — 73.

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков раскритиковал проект резолюции ГА ООН о «репарациях» Киеву со стороны РФ, назвав его попыткой легализовать воровство чужих активов. В ходе выступления на 11-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН дипломат отметил, что проект «не выдерживает никакой критики» с точки зрения международного права.