Минюст Турции расценил как теракт взрыв в Стамбуле

Фото: twitter.com/Areeba_093/Global Look Press

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг расценил взрыв в Стамбуле как теракт. В интервью телеканалу A Haber он отметил, что сейчас выясняются ответственные за его совершение.

Это расценивается как акт терроризма. Террористическая организация (ответственная за взрыв) будет определена в результате расследования. Нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия, — сказал турецкий министр.

Он обратил внимание, что на данный момент в соцсетях распространяется много необоснованных новостей в связи со случившимся.

Очень полезно не полагаться на необоснованные новости, распространяемые в социальных сетях, — добавил Боздаг.

Взрыв в Стамбуле произошел днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в тот момент, когда на ней было много народу. В результате погибли шесть и пострадал 81 человек.

Согласно последним данным, которые официально подтвердили турецкие власти, теракт совершила женщина. Она просидела на скамейке 45 минут, встала и оставила сумку, после чего произошел взрыв. Фото предполагаемой подозреваемой опубликовал телеканал ODA TV. Женщина на кадрах одета в черный хиджаб, темную одежду и штаны цвета хаки.