Министр юстиции Франции Николь Беллубе заявила, что республика должна оставаться верной своим принципам в вопросах иммиграции. Она выступила за предоставление убежища бывшему сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену.
Политик подчеркнула, что Франция в обязательном порядке должна удовлетворять подобные прошения, и отметила, что этот пункт содержится во французской конституции, передаёт
Как ранее писал News.ru, Сноуден заявил, что единственное место, в котором информатор из США может свободно высказываться, — это Россия. Одновременно он выразил надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон предоставит ему право на политическое убежище.