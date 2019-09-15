https://static.news.ru/photo/2b31a2de-d7c3-11e9-9588-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Сноуден Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Министр юстиции Франции Николь Беллубе заявила, что республика должна оставаться верной своим принципам в вопросах иммиграции. Она выступила за предоставление убежища бывшему сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену.

Политик подчеркнула, что Франция в обязательном порядке должна удовлетворять подобные прошения, и отметила, что этот пункт содержится во французской конституции, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Сноуден заявил, что единственное место, в котором информатор из США может свободно высказываться, — это Россия. Одновременно он выразил надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон предоставит ему право на политическое убежище.