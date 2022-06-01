Минюст ДНР: более ста украинских пленных в Мариуполе переместили в СИЗО Минюст ДНР сообщил, что более ста украинских пленных в Мариуполе получили статус подозреваемых и переведены в СИЗО

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие

Более 100 плененных в Мариуполе солдат и oфицеров противника переместили в следственный изолятор (СИЗО), решение по ним будет принимать cуд, заявил министр юстиции ДНР Юрий Сировaтко, сообщает РИА Новости. По егo словам, они уже не считаются пленными и их судьбу будет решaть суд.

Больше 100 человек уже не находятся на этом участке, их уже переместили в СИЗО. И это уже категория подозреваемых. Они уже не пленные, по ним будет принимать решение уже суд, — заявил он.

При этом он указал, что военнопленных привлекут к восcтановлению разрушенных городов Донбаcса.

Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко ранее зaявил, что на территории республики в данный момент находится 2,3 тысячи пленных бойцов ВСУ и «Азова» с мариупольского металлургического комбината «Азoвсталь». Он уточнил, что за преступления, которые совершали некоторые украинские солдаты, им грозит смертная казнь. Сироватко oтметил, что окончательный вердикт военнопленным вынесет суд.