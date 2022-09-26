Минск пригрозил Киеву судами из-за отнятой собственности на Украине Глава МИД Белоруссии Макей пообещал обратиться в суд для возврата имущества на Украине

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обратиться в судебные инстанции для возврата отнятой Киевом на территории Украины белорусской собственности. Власти провели тщательный анализ всего имущества, которое находится на Украине, сообщает РИА Новости.

Этот анализ у нас зафиксирован, мы будем отслеживать ситуацию. Аналогичные действия мы предпримем, если подобные события будут проходить и в других странах. Конечно же, мы не оставим это без ответа, — сказал белорусский министр.

Глава внешнеполитического ведомства сослался на появившуюся в СМИ информацию, где говорилось о конфискации и национализации украинцами российской и белорусской собственности на сумму около $1 млрд. На Украине сейчас находятся порядка семи тысяч белорусских вагонов на общую сумму $335 млн и другое имущество.

Макей отметил, что власти Белоруссии будут учитывать это в своей политике в будущем в зависимости от развития ситуации. Однако, такое положение дел абсолютно недопустимо.

И если будет необходимость, то, естественно, будем обращаться в соответствующие судебные инстанции. Конечно же, при понимании, что это может принести какие-то плоды или какие-то дивиденды, — сказал глава МИД Белоруссии.

Белорусские вагоны застряли на Украине после начала спецоперации. Как отмечал Минск, их статус непонятен, а Киев не идет на контакт по этой теме.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США попросит американский конгресс разрешить конфискацию российских активов в пользу Украины. В случае удовлетворения просьбы Украине могут передать доходы, полученные от конфискованного имущества российских бизнесменов, «для возмещения вреда, причиненного российской агрессией».