Минск предупредили о возможных провокациях со стороны Киева

Потеряв возможность сменить власть в Белоруссии, Запад надеется расшатать там ситуацию путём военного конфликта. Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он предупредил, что Минск должен быть готов к провокациям, который Киев станет осуществлять под руководством западных кураторов.

Запад, потеряв возможность в Беларуси сменить режим, теперь думает расшатать ситуацию в этой республике другими путями. Путями военного конфликта. Поэтому Беларуси надо быть готовой к тому, что киевский режим начнет под руководством Запада такие же точно провокации, которые осуществляются против России, — сказал Азаров.

По мнению украинского экс-премьера, Киеву не нужен конфликт с Москвой, но запад старается задействовать любые механизмы для развития конфликта — отсюда и регулярные визиты на Украину представителей США и Германии. Как полагает Азаров, в настоящее время происходит активная милитаризация Украины, её инфраструктуру используют для размещения иностранных систем вооружения.

Строятся две точки базирования военного флота — в Очакове и Азове. Заключается ряд соглашений о перевооружении армии киевского режима, — отметил он.

Азаров также отметил, что в Россия в данной ситуации сделала шаг на опережение и потребовала гарантий безопасности, но при этом в ходе переговоров именно её «представили агрессором».

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13 января в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ.

Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря 2021 года. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.