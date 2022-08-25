Минск перевел основные расчеты с Москвой в российские рубли Премьер Белоруссии Головченко: Минск и Москва перевели основные расчеты в российские рубли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия и РФ перешли на российские рубли при оплате основных платежей между собой, заявил премьер-министр республики Роман Головченко во время рабочей встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Киргизии. Он отметил, что основным мотивом, побудивших страны это сделать, стали международные санкции против государств.

Мы провели все необходимые операции по переводу основных платежей между нами в российские рубли. Это существенно облегчило проведение расчетов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом, — сказал Головченко.

Российский министр ранее прибыл в Киргизию на заседание Евразийского совета. В мероприятии также участвуют председатели правительств Армении, Белоруссии и Казахстана. Заседание совета пройдет 25 и 26 августа в городе Чолпон-Ата в Киргизии. На саммите также с докладом по вопросу расширения использования нацвалют выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Россия намерена вынести на обсуждение Евразийского межправительственного совета вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС. В частности, будет поставлен вопрос о возможности рассчитываться без системы SWIFT.