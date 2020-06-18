Минск пересмотрит результаты стресс-тестов строящейся АЭС ради Европы

https://static.news.ru/photo/f87d4e52-b18c-11ea-8950-fa163e074e61_660.jpg Фото: Белорусская атомная электростанция/facebook.com

Белоруссия согласилась с доводами Евросоюза о том, что стресс-тесты строящейся возле города Островец атомной электростанции нуждаются в пересмотре.

Об этом 18 июня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита лидеров стран ЕС и инициативы «Восточное партнёрство», передаёт ТАСС. По словам главы ЕК, тема строящейся АЭС «представляет высокий приоритет» для Европы. Евросоюз хочет, чтобы безопасность объекта соответствовала самым высоким стандартам. Согласие Минска провести переоценку стресс-тестов фон дер Ляйен назвала шагом вперёд.

Проект БелАЭС, который реализуется в сотрудничестве с Росатомом, был запущен в 2009 году в Островце Гродненской области в 50 км от Вильнюса. Литва сразу объявила стройку угрозой нацбезопасности, так как Минск не предоставил оценку влияния возводимой АЭС на окружающую среду. В Вильнюсе пообещали не пропускать через территорию страны электроэнергию, вырабатываемую станцией.

Белоруссия неоднократно обещала обеспечить безопасность строящейся станции в соответствии с самыми высокими стандартами. Претензии Литвы Минск считает обусловленными политическими мотивами.

Как писал NEWS.ru, в начале мая на площадку строительства БелАЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока.