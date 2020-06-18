Минск пересмотрит результаты стресс-тестов строящейся АЭС ради Европы

Белоруссия согласилась с доводами Евросоюза о том, что стресс-тесты строящейся возле города Островец атомной электростанции нуждаются в пересмотре.
Об этом 18 июня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита лидеров стран ЕС и инициативы «Восточное партнёрство»,
Проект БелАЭС, который реализуется в сотрудничестве с Росатомом, был запущен в 2009 году в Островце Гродненской области в 50 км от Вильнюса. Литва сразу объявила стройку угрозой нацбезопасности, так как Минск не предоставил оценку влияния возводимой АЭС на окружающую среду. В Вильнюсе пообещали не пропускать через территорию страны электроэнергию, вырабатываемую станцией.
Белоруссия неоднократно обещала обеспечить безопасность строящейся станции в соответствии с самыми высокими стандартами. Претензии Литвы Минск считает обусловленными политическими мотивами.
Как писал NEWS.ru, в начале мая на площадку строительства БелАЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен