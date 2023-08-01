Минск ответил на обвинения Варшавы в нарушении воздушного пространства Минобороны Белоруссии назвало обвинения Польши в нарушении границ вертолетами надуманными

Белорусское Министерство обороны опровергло заявления Польши о нарушении границы белорусскими вертолетами, говорится в официальном Telegram-канале военного ведомства. В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что Варшава использует эти обвинения как предлог для увеличения военного присутствия у белорусско-польской границы.

Претензии о нарушении польской границы вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО безосновательны и выдвигаются польским военно-политическим руководством в качестве нового оправдания усиления вооруженных сил у границы с Белоруссией, — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что «сообщение, не подкрепленное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает как бессмысленное и отмечает, что нарушений воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не произошло».

Ранее Министр обороны Польши приказал увеличить присутствие войск на границе с Белоруссией. Причиной названо нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства страны.

Ранее два военных вертолета Белоруссии были замечены в районе Беловежья. Ми-24 и Ми-8 залетели на 3 км вглубь польской границы, развернулись и полетели обратно, сообщила польская радиостанция Zet.