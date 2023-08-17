Минск денонсировал соглашение с Киевом о военно-техническом сотрудничестве

Правительство Беларуссии объявило о расторжении соглашения с Украиной о военно-техническом сотрудничестве, согласно постановлению Совета министров республики, размещенном на национальном правовом интернет-портале. Кроме того, белорусские власти решили отменить межправительственный протокол об изменениях в данное соглашение, который был подписан в 2003 году.

Денонсировать соглашение между Кабинетом Министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в Минске 16 декабря 1994 года, — говорится в тексте документа.

Правительство Беларуссии поручило Министерству иностранных дел отправить уведомление о расторжении этих документов. Постановление вступило в действие сразу после его принятия, то есть с 15 августа.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» попытаются дестабилизировать восточный фланг НАТО. По его словам, для этого они переоденутся в мигрантов и попытаются проникнуть в страну для совершения диверсионных актов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Белоруссия является суверенным государством, поэтому нахождение на территории страны бойцов ЧВК «Вагнер» является делом республики.