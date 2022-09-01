Минорбороны: ВС России потопили две баржи с десантом ВСУ в районе ЗАЭС

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Российские военные пресекли попытку высадки тактических десантников украинской армии в районе ЗАЭС, сообщили в Минобороны РФ. По информации военного ведомства, бойцы десантного подразделения ВСУ вышли из города Никополь в Днепропетровской области на двух самоходных баржах. Уже в 07:00 мск российские военные потопили транспортные средства ВСУ в районе села Водяное, предотвратив высадку украинских солдат.

Около 07:00 мск подразделениями российских ВС пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российских вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены, — сказано в сообщении министерства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. В ведомстве также отметили, что ВСУ предприняли попытку сорвать визит делегации МАГАТЭ на станцию. Приняты меры по уничтожению украинского десанта, в том числе с применением армейской авиации.

Представитель главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что из-за обстрелов украинской армии на ЗАЭС отключился один из энергоблоков. Он уточнил, что удар ВСУ вызвал также повреждение линии резервного питания на станции. По словам Рогова, после этого сработала аварийная защита.