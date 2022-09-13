Минометчики уничтожили базу иностранных наемников под Харьковом

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Самоходный миномет «Тюльпан» прибывает на огневую позицию

В Харьковской области из минометов уничтожили базу иностранных наемников, соответствующие кадры опубликовало РИА Новости. По словам источника в силовых структурах, военные на стороне Украине размещались в домах мирных жителей в одной из деревень, и там же складировали оружие и боеприпасы. Отмечается, что среди наемников присутствовал темнокожий мужчина.

В результате минометных ударов некоторые бойцы были ранены, некоторые убиты. Источник пояснил, что позиции, по которым был нанесен удар, были заняты спецподразделениями, поскольку именно они используют квадроциклы и багги для перемещения, в то время, как ВСУ не обладают подобной техникой.

Установить координаты нахождения наемников удалось с помощью беспилотников.

Ранее в Сети появилось видео, на котором, по информации ряда СМИ, запечатлен момент въезда американских наемников в город Изюм в Харьковской области. На кадрах показаны люди, которые в форме и с оружием стоят на фоне стелы с надписью «Изюм». Один из них произносит фразу на английском языке «добро пожаловать в Изюм».