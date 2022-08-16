Минобороны заявило об уничтожении складов боеприпасов и горючего в ходе СВО Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов в ДНР и склада горючего под Харьковом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике и склад горючего в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также выведена из строя радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области.

Уничтожены <...> склад боеприпасов в районе Зайцево Донецкой Народной Республики и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия выводит из строя большое количество вражеской артиллерии и уничтожает склады боеприпасов, что ведёт к «снарядному голоду». По его словам, артиллерия СБУ находится «на последнем издыхании», а то, что поставляют западные страны, не способно в корне переломить ситуацию.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в ближайшее время ВСУ не смогут провести контратаку из-за нехватки оружия и боеприпасов. Он призвал не строить иллюзий и не питать надежд. Министр также добавил, что потребуется время на обучение украинских солдат обращению с предоставленной Западом военной техникой.