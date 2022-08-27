Минобороны: ВС России уничтожили склад с ракетами к HIMARS

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Вооруженные силы России ударили по крупному складу боеприпасов 44-й артбригады ВСУ в селе Преображенка Днепропетровской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, на складе находились боеприпасы к американским РСЗО HIMARS и снаряды к гаубицам М777.

Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777, — заявил Конашенков.

Он добавил, что российские войска уничтожили три взвода гаубиц «Гиацинт-Б» в селах Орехово, Веселое и в городе Николаевка ДНР. А также ВКС России сбили украинский штурмовик Миг-29 в под Малиновкой в ДНР и уничтожили огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе Григоровки.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили четыре взвода РСЗО «Град» в селах Парасковиевка, Адамовка и Звановка ДНР, а также в селе Бармашово Николаевской области. ВС РФ также подавили три взвода самоходок «Гвоздика» в Константиновке, Приволье ДНР и в Висунске под Николаевом, сообщил Конашенков.

Ранее он заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС России подавили три взвода РСЗО «Град» украинской армии в районе Артемовска, Северска и села Кодема. Помимо этого, российские войска уничтожили два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре ДНР, а также два взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» в районах сел Доброе и Зеленый Гай Николаевской области.