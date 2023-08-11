Минобороны Украины отрицает участие в закупке некачественной одежды для ВСУ Минобороны Украины отрицает свое участие в закупке некачественной одежды для ВСУ

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Министерство обороны Украины заявило, что не участвовало в закупке некачественной одежды для подразделений Сил территориальной обороны ВСУ. В отношении инцидента начато уголовное расследование. По информации ведомства, воинская часть, в которой были вскрыты соответствующие проблемы, самостоятельно искала исполнителя заказа и заключала с ним соглашение.

Комментарий министерства обороны относительно информации Киевской городской прокуратуры и специализированной прокуратуры о разоблачении и уведомлении о подозрении директору частной фирмы в завладении средствами, которые выделялись на закупку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины. Подразделения министерства обороны к данному процессу закупки <...> не привлекались, — говорится в заявлении.

Ранее в офисе генерального прокурора Украины сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя фирмы, обвиняемого в поставке некачественной одежды украинским военным на сумму около $1 млн. По данным ведомства, речь идет о ветро-, влагозащитных и утепленных зимних куртках.

В министерстве подчеркнули, что в 2022 году воинская часть и швейная фабрика заключили договор на поставку форменной одежды. При этом военные представители самостоятельно искали исполнителя и заключали с ним договор.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали начальника одного из управлений штаба Сухопутных войск ВСУ, организовавшего схему, по которой за деньги помогал мужчинам избежать мобилизации и уехать за границу. Правоохранительные органы изъяли у задержанного более $48 тысяч и €5 тысяч.