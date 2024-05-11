Минобороны Украины заподозрили в плагиате при создании ролика для ВСУ «Страна.ua»: МО Украины украло идею ролика для ВСУ у американской компании

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Минобороны Украины заподозрили в плагиате при создании мотивационного ролика для вооруженных сил страны, сообщает Telegram-канал «Страна.ua». Видео оказалось очень похожим на рекламу американского автомобиля Jeep, которую сняли для чемпионата Super Bowl.

Минобороны Украины два дня назад опубликовало мотивационный видеоролик, который оказался точной копией американской рекламы 10-летней давности, — говорится в сообщении.

Ранее глава украинского Министерства образования и науки Оксен Лисовой победил в номинации «Плагиатор-2023» в рамках антипремии «Академическое недостоинство 2023 года». В диссертации министра на ученую степень обнаружили плагиат.

Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на юриста Дарину Лисецкую, что российский суд впервые наказал пользователя соцсетей за кражу идеи рилса (короткого вертикального видео). По данным канала, с риелтора из Московской области взыскали 300 тысяч рублей.

Как пояснил адвокат Сергей Жорин, блогеры вправе требовать компенсацию за кражу их контента вне зависимости от площадки, на которой это произошло. Юрист Ирина Ковалева подтвердила, что полное копирование чужой идеи рилса может считаться плагиатом, однако частичное заимствование идеи дозволяется.