Минобороны Украины впервые озвучило цифры потерь ВСУ в технике

Фото: Defenceu/twitter.com

Замминистра обороны Украины Владимир Карпенко назвал потери страны в технике. По его словам, которые приводит National Defence, они составляют 50% с начала спецоперации.

Мы потеряли около 50%. Это около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем, — сказал Карпенко.

Поводом для заявления стало обсуждение американских политиков и экспертов, целесообразно ли отправлять Украине беспилотники Predator в рамках пакета помощи $40 млрд. Представители украинского Минобороны заявили, что эти технологии могут дать стране то, что ей необходимо для «победы» в конфликте.

«Текущая потребность» украинских войск в артиллерийских системах, по словам Карпенко, составляет 700 машин. И их «необходимо пополнять, поскольку они были уничтожены», заявил представитель киевских властей.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перешёл в режим «политического сумасшествия» и требует от западных партнеров все больше оружия, однако это не поможет Киеву в противостоянии с Москвой. У украинцев не хватит ресурсов, чтобы обучить людей использовать такое оружие.