Минобороны Украины прокомментировало взрыв на Крымском мосту

Фото: Елена Иванова/РИА Новости

Министерство обороны Украины в Twitter высказалось по поводу инцидента на Крымском мосту. По заявлению украинского ведомства, с момента начала спецоперации повержены два символа российской власти в Крыму — крейсер «Москва» и Керченский мост (он же Крымский).

Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму повержены. Что дальше, русские? — задалось вопросом украинское военное ведомство.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.

Президент России Владимир Путин после ЧП поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего. Отмечается, что доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, а также выехавшие на место инцидента заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев.

Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.