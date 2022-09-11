Минобороны Украины признало фейки о якобы взятых ВСУ городах

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Замминистра Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ведомство признает волну фейков о якобы взятых ВСУ городах. Об этом представитель ведомства написала в соцсетях.

По сообщению Маляр, зачастую распространяется информация о том, что какой-то населенный пункт взят ВСУ, хотя при этом идут бои или у ВСУ даже нет планов о попытке его захвата. Замминистра отметила, что «освобожденным» населенный пункт можно считать только после того, как руководство или военное командование страны сделают соответствующее заявление.

Рядом таких фейков оказались слухи о «присутствии» ВСУ на территории ЛНР, что опровергли представители союзных войск.

Ни о каких боях, ни о каком взятии города [Сватово — NEWS.ru] под контроль украинскими войсками речи не идет и идти не может. ВС России находится на своих позициях на северо-западной окраине республики, — заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее командир батальона «Спарта» Артем Жога, известный под позывным «Колыма», опроверг информацию о захвате Донецкого аэропорта. Видео с ним на фоне аэропорта опубликовал глава ДНР Денис Пушилин.