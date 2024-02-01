Минобороны Украины позаботилось об удобстве женщин на передовой Украинские женщины получили военную форму с учетом особенностей их тела

Фото: МО Украины

Женщины, служащие в Вооруженных силах Украины, получили военную форму, созданную с учетом антропометрических особенностей женского тела, сообщило Министерство обороны страны. По словам заместителя главы ведомства Натальи Калмыковой, внедрение спецодежды стало результатом большой и долгой работы огромного количества людей.

Замминистра добавила, что подобные изменения являются, несомненно, важным шагом. В украинской армии несут службу десятки тысяч женщин, добавила она. Вместе с тем Калмыкова выразила надежду, что в будущем их число будет только увеличиваться.

Сегодня есть результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них около пяти тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти. Уже сейчас мы видим все большую заинтересованность женщин в привлечении к Вооруженным силам на добровольной основе, — сказала представитель МО.

В декабре прошлого года сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая рассказывала, что женщины-военнослужащие не могут получить форму по размеру. Она утверждала, что Минобороны страны попросту не в состоянии оперативно обеспечить армию спецодеждой для женщин. По ее словам, решить этот вопрос удастся не ранее чем через пять лет. На текущий момент дефицит обмундирования компенсируется силами волонтеров, добавила она. Сама Сарнацкая призналась, что могла бы носить и мужскую, и женскую форму, однако она должна быть качественной.