Минобороны Украины потребовало у польских компаний деньги Резников потребовал деньги у компаний из Польши за невыполненные военные заказы

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Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы. В интервью «Украинской правде» он заявил о большом количество польских фирм, которые по-прежнему не снабдили ВСУ боеприпасами в рамках соответствующих соглашений. Среди этих компаний значатся достаточно влиятельные производители военного снаряжения, например, Alfa, уточнил глава украинского ведомства.

Эта компания предлагала нам другие типы снарядов, мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. А потом нам либо их поставят, либо мы потребуем вернуть платеж, — сказал он.

Резников также подчеркнул, что ряд американских предприятий также не выполнил условия по поставках, из-за чего ведомство вступило в судебные тяжбы с некоторыми западным компании.

В августе заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил о значительном ухудшении отношений между Киевом и Варшавой из-за эмоциональных высказываний украинских властей. По его словам, стороны не могут достичь взаимопонимания, так как Украина неправильно относится к своим союзникам.

До этого польский МИД вызвал посла Украины Василия Зварыча после заявления замглавы офиса президента страны Андрея Сибигы. Он утверждал, что заявления польской стороны об оказании значительной поддержки Киеву безосновательны и равнозначны вероломству.