https://static.news.ru/photo/11c18fc0-39f3-11ea-9125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одно из предприятий Минобороны Украины вернуло ведомству долг в размере 10,3 млн гривен. Счёт выставили за ненадлежащие ремонт и обслуживание боевых машин и оборудования спецназначения.

Таким образом, государственным предприятием полностью возмещён Минобороны имущественный ущерб, причинённый неисполнением хозяйственного обязательства, — говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны.

Накануне пресс-служба МВД Украины прокомментировала появившуюся в Интернете информацию, что Нацгвардия (НГУ) может быть наделена полномочиями разведки.

В ведомстве отметили, что данные слухи основаны на поверхностном изучении законопроекта № 2412-д, подготовленного комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и не соответствуют действительности.

Согласно этому документу, Нацгвардия не имеет права быть органом разведки. Однако отдельные её подразделения могут привлекаться к выполнению задач с целью разведывательного обеспечения применения НГУ в районе операции украинских войск в Донбассе, пояснили в МВД Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии осудили бойца Нацгвардии Украины за убийство фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.