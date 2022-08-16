Минобороны Турции сообщило о выходе пяти судов с зерном из портов Украины Минобороны Турции сообщило о выходе пяти судов с продовольствием из портов Украины

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

Судно с сельхозпродукцией

Пять судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины, сообщило Минобороны Турции на своей странице в Twitter. Три сухогруза вышли из порта Черноморск, два - из Южного. Кроме того, до конца дня представители Совместного координационного центра (СКЦ) проведут досмотр четырех порожних сухогрузов, которые должны направиться на Украину за продовольствием.

По данным стамбульского СКЦ, судно Propus перевозит 9,1 тысячи тонн пшеницы в румынский порт Констанца, Osprey S с 11,5 тысячи тонн кукурузы направляется в Искендерун, Ramus с 6,1 тысячи тонн - в турецкий порт Карасу. Сухогруз Brave Commander с 23,3 тысячи тонн пшеницы следует в Джибути, Bonita с 60 тысячами тонн кукурузы - в порт в Инчхон в Республике Корея.

Утром 7 августа из украинских портов вышли четыре судна, груженные 170 тысячами тонн зерна. В администрации морских портов Украины отметили, что три сухогруза вышли из Черноморска и еще один — из Одессы. В Минобороны Турции пояснили, что суда Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind следуют в турецкие города Искендерун и Стамбул, а также в Италию и Китай. Они везут подсолнечник, кукурузу и подсолнечное масло.

Ранее в Киеве заявили, что планируют задействовать ежемесячно свыше 100 судов для безопасной транспортировки зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного. Предполагается транспортировать от трех миллионов тонн агропродукции в месяц.