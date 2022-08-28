Минобороны Турции назвало количество вышедших из украинских портов судов Минобороны Турции: из портов Украины вышли шесть судов с сельскохозяйственной продукцией

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Шесть судов с сельскохозяйственной продукцией вышли из портов Украины рано утром 28 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции. Выход сухогрузов ранее санкционировал Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

По данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, речь идет о судах Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker , SSI Invincible II, Aeolos, — передает издание.

Выход сельхозпродукции из портов Украины осуществляется по гуманитарному коридору. Представители СКЦ досматривают каждое судно перед входом в Босфор.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

В свою очередь глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о том, что с 1 августа 2022 года их портов Украины вывезли более 650 тысяч тонн зерна в рамках продуктовой сделки. По словам министра, Турция надеется, что зерновая сделка поможет урегулировать ситуацию на Украине.